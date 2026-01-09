"Oltre gli Sche(r)mi" per la promozione della lettura in età precoce ad Apice Pro Loco, Istituto Comprensivo e associazioni insieme per i più piccoli

La Pro Loco di Apice in collaborazione con il comune di Apice e BioLu, in partenariato con l’Istituto Comprensivo E. Falcetti di Apice, l’Associazione Culturale Teatro Eidos, l’Associazione Nuova Destinazione d’Uso, e l’associazione Ribellarci di Apice, è risultata aggiudicataria del bando di finanziamento del Cepell (Centro per il libro e la lettura) nella sezione Leggimi 0-6 edizione 2024, con il progetto “Oltre gli Sche(r)mi” per la promozione della lettura in età precoce.

Il primo step di questo progetto prenderà avvio con un percorso di promozione della lettura vissuta come una vera e propria esperienza sensoriale che si esprime attraverso il linguaggio teatrale, della musica e della giocoleria al fine di rendere l’approccio alla lettura un’esperienza viva, corporea ed emozionale che travolga tutti i sensi.

Questa prima parte si svolgerà presso la scuola dell’Infanzia E. Falcetti di Apice al fine di coinvolgere il più possibile tutti i bambini del paese, da quelli che vivono in periferia o sulle colline a quelli stranieri.

Le sezioni dell’infanzia accoglieranno gli attori esperti del teatro Eidos per un laboratorio drammatizzato di lettura in cui ciascun partecipante potrà sperimentare la propria espressività naturale attraverso la relazione, il gioco, l’improvvisazione, acquisendo le tecniche di base del linguaggio teatrale e sviluppando una maggiore consapevolezza della propria identità per stare bene con se stesso e gli altri.

Le storie e le letture saranno inoltre modulate da esperti musicali con l’obiettivo di creare esperienze sonore e relazionali accessibili, coinvolgenti e trasformative; saranno veicolate dal corpo e dai cinque sensi attraverso le esperienze sensoriali elaborate dagli esperti dell’Associazione Nuova Destinazione D’Uso.

Tutti i laboratori saranno organizzati secondo un approccio pedagogico inclusivo, in grado di garantire l’accessibilità e la partecipazione attiva di tutti i bambini, indipendentemente dalla piena funzionalità sensoriale.

Questo progetto, inoltre prevede diversi momenti formativi anche per le docenti che hanno apprezzato ed accolto con entusiasmo la proposta e si sono mostrate gioiose di arricchire le loro competenze ed esplorare nuove metodologie didattiche.

La pro loco di Apice, che da diversi anni è impegnata nella gestione della biblioteca Comunale “Falcetti” e collabora al coordinamento del Punto Lettura Nati per Leggere del paese, ha investito diverse energie in questo progetto consapevole che la lettura ad alta voce, a partire dai zero mesi, è una forma di cura, in cui le capacità cognitive, emotive e affettive dei bambini vengono nutrite e coccolate. Quando si legge ad un bambino si stimola la creatività, l’attenzione, l’empatia migliorando la capacità comunicativa e relazionale, life skill fondamentali per una società più sana ed equilibrata.