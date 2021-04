Vigili del fuoco, in pensione il caporeparto Altieri I colleghi del 22esimo corso: Caro Franco è stato un onore lavorare con te, ora goditi la pensione

Nel 1987 inizia la carriera da vigili del fuoco del caporeparto Francesco Altieri che, dopo una vita spesa con impegno e dedizione per il Corpo nazionale e per la comunità, il 1° aprile 2021 ha finalmente raggiunto la meritata pensione. Carriera avviata nel 1987 a Milano per poi continuare presso i comandi provinciali di Chieti, Foggia, Avellino ed infine nella sua Benevento dal 1996 al 2006 quando, superato il corso da caposquadra, è stato destinato a Caserta prima di rientrare, definitivamente nel 2012 a Benevento dove si è congedato ieri con i gradi da caporeparto. Il cr Altieri ha partecipato a tutte le operazioni di soccorso a causa di calamità naturali degli ultimi decenni. A partire dal terremoto in Umbria, alle devastanti frane di Sarno e Cervinara; ed ancora: al terremoto di l'Aquila finendo alle ultime calamità del centro Italia. Tutti i colleghi del comando con a capo il comandante Mariangelina D'Agostino ora gli rivolgono un caloroso saluto colmo di affetto affetto e stima.

Un abbraccio particolare arriva in particolar modo dai colleghi del 22esimo corso permanenti del 1987: “Caro Franco, è stato un onore lavorare con te, ora goditi la tua meritata pensione...”.