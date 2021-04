"Bene Attivi". Uova di Pasqua per le famiglie in difficoltà L'iniziativa del centro sociale presieduto da Petito e De Toma. Domani la consegna

In un momento in cui l’emergenza sanitaria è diventata anche emergenza economica e dopo aver attivato diverse raccolte alimentari, il centro sociale Bene Attivi di Benevento avvia anche la distribuzione delle uova di Pasqua destinati ai bambini che altrimenti avrebbero rischiato di non poterne avere a causa delle difficoltà economiche di tantissime famiglie. Con questo spirito, i volontari del Centro Solidale Bene Attivi, al quartiere Santa Maria degli Angeli di Benevento, grazie a molti sostenitori anche anonimi hanno preparato dolcissime uova di cioccolato per gli oltre 100, tra bambini e ragazzi appartenenti alle tante famiglie assistite. La consegna, in maniera scaglionata e nel rispetto delle norme anti Covid avverrà sabato 3 aprile, dalle 9 alle 12.30, nella sede del Centro, sito in piazza Enrico Maria Fusco 6-7. Un piccolo gesto che vuole essere solidale per regalare un sorriso ai più piccoli, ma anche rappresentare il simbolo di una nuova rinascita dopo questo forzato periodo di pandemia senza precedenti.

La scelta di regalare proprio un uovo di cioccolata non è casuale. “Fin dall’antichità – spiegano dal centro sociale - questo alimento ha ricoperto un valore simbolico enorme. Nelle tradizioni pagane e mitologiche l’uovo si accompagna al significato di rinascita, in particolare con riferimento al sopraggiungere della primavera, periodo dell’anno in cui la natura rifiorisce dopo il lungo e sterile inverno ed in cui la terra rivive grazie ad una ritrovata fertilità. In questo momento così difficile per tutti i cittadini, non possiamo non pensare ai bambini e ai ragazzi che probabilmente soffrono più di altri l’isolamento sociale e l’impossibilità di uscire di casa. Per questo abbiamo voluto fare un piccolo gesto simbolico e donare un uovo di cioccolata a chi quest’anno non l’avrebbe ricevuto. I tipici dolci pasquali saranno consegnati dai volontari del Centro Solidale “Bene Attivi” e dai due presidenti dei sodalizi del centro, Giuseppe Petito (Proloco Samnium) e Alessio De Toma (Associazione Giovanni De Toma). Il nostro augurio è di riuscire a regalare un sorriso a questi bambini”.