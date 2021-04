Borsa di studio in memoria della baronessa Bosco Lucarelli L'iniziativa voluta dalla figlia e dal genero dell'avvocatessa rivolta ai laureati Unisannio

L'Università del Sannio ha predisposto e pubblicato il bando per una borsa di studio in memoria della compianta Baronessa avvocato Maria Rosaria Bosco Lucarelli. Iniziativa fortemente voluta dalla figlia, dottoressa Maria Vittoria Ragnoni Bosco Lucarelli e del genero, il dottore Fabio Maria Apollonj Ghetti. Una borsa di studio di 3mila euro per premiare un laureato in Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Sannio.

Possono concorrere laureati in Giurisprudenza che abbiano svolto in via continuativa l’intero ciclo di studi presso l’Ateneo sannita ed abbiano elaborato la tesi di laurea nelle materie del S.S.D. IUS/01 - Diritto privato, con preferenza per argomenti attinenti il Diritto di famiglia. Sul sito dell'Unisannio il bando completo per partecipare al concorso.