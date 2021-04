Mastella visita i centri vaccinali: non abbiate dubbi A palazzo Mosti il sindaco ha ricevuto una donazione di mascherine e offerto dolci per i poveri

“Ho fatto il vaccino lo scorso mercoledì e sono felice che a Benevento si stia accelerando”. Il sindaco Clemente Mastella questa mattina ha visitato il nuovo hub vaccinale presso la caserma Pepicelli che, inizialmente allestito con un truck, sarà poi trasformato in vero e proprio punto per proseguire la campagna di immunizzazione.

Il sindaco, ancora una volta, ha voluto dissipare ogni dubbio: “Mi pare che l'organizzazione funzioni in maniera persuasiva anche per chi ha qualche interrogativo in più. Ho parlato con il personale dell'Asl e mi hanno chiarito un aspetto che in molti sollevavano. Chi è stato chiamato per la somministrazione di Astrazeneca, che viene inoculato qui, e purtroppo ha patologie tali che non permettono l'utilizzo di questo siero sarà vaccinato in seguito con altri vaccini”.

Insomma il lavoro dell'Asl prosegue. Il primo cittadino ha poi visitato anche il centro vaccinale allestito presso l'oratorio delle Orsoline e a Palazzo Mosti ha ricevuto la donazione di ben mille mascherine dall’associazione dei Poveri Cavalieri di Cristo di San Bernardo di Chiaravalle che saranno poi distribuite alla cittadinanza. In vista della Pasqua, infine, Mastella ha anche donato dei dolci alle realtà bisognose della città