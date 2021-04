Gestione e completamento Bios, via libera alle domande La Provincia ha pubblicato un avviso pubblico per il centro sportivo di contrada Piano Cappelle

Entro il prossimo 19 aprile si possono presentare alla Provincia di Benevento proposte per la gestione e il completamento dell’impianto sportivo “Bios” in contrada Piano Cappelle del capoluogo. E’ quanto prevede l’Avviso pubblicato all’Albo on line della Provincia (all’indirizzo: www.provincia.benevento.it) per l’avvio formale della procedura di dialogo competitivo e selezione di proposte per l’affidamento in uso della struttura.

Il provvedimento fa seguito alle consultazione, avviata nei giorni scorsi dal Presidente della Provincia Antonio Di Maria, di operatori economici di provata e consolidata esperienza, sulla migliore soluzione gestionale per “Bios”.

Le linee di indirizzo date sulla materia dal Presidente prevedono una conduzione economica dell’impianto, svincolata da oneri a carico dell’Ente, che sia, tuttavia, capace di salvaguardare ed implementare il patrimonio dell’impianto sportivo, consentendone la fruibilità ad associazioni e/o società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di Scuole.

L’Avviso pubblico, curato dal Dirigente del Settore Tecnico ing. Angelo Carmine Giordano e dal Responsabile ing. Salvatore Minicozzi, prevede che la durata del contratto gestionale e per il completamento non possa essere inferiore a dieci anni, salvo proroga correlata al piano di finanziamento, e non superiore a ventinove anni in relazione all’importo del finanziamento e alle modalità operative connesse.

Possono partecipare alla selezione imprese singole o riunite o consorziate o che intendano farlo, in possesso di requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi il cui valore di produzione, negli esercizi finanziari dal 2018 al 2020, non sia stato inferiore a dieci milioni di Euro.

Sono ammesse alla procedura di dialogo anche le società ed associazioni sportive, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali in possesso di specifici requisiti.