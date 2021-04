Paniere solidale Caritas, ultimo giorno di distribuzione Racioppi, del centro d'Ascolto: “Richieste in aumento del 60 per cento rispetto allo scorso anno"

Ad un anno ormai dall'inizio della pandemia la svolta tanto auspicata non sembra esserci stata. Tutt'altro. Il disagio avvertito sin dalla prima fase dell'emergenza covid soprattutto da una fascia della popolazione ad oggi sembra essersi ulteriormente esteso coinvolgendo anche chi mai avrebbe pensato di doversi rivolgere in Caritas per fare la spesa. E invece anche questa volta in occasione della quinta distribuzione del paniere solidale le richieste sono state tante, superando le disponibilità. Numeri confermati anche oggi in occasione della terza ed ultima giornata di distribuzione dei generi alimentari per le famiglie in difficoltà predisposta dalla Caritas Diocesana presso l'ex Caserma Pepicelli al viale Atlantici.

“Presso i centri d'ascolto sono pervenute 535 richieste, per la distruzione sono stati consegnati 452 panieri alimentari”, ha spiegato Roberta Racioppi, responsabile del centro di Ascolto della Caritas di Benevento guidata dal direttore don Nicola De Blasio. Ma anche questa volta, come nelle passate edizioni, si è comunque provveduto a rispondere anche alle richieste che non hanno potuto accedere al paniere.

“Le domande escluse sono state inviate al market solidale dopo Pasqua”, ha assicurato la responsabile del centro di Ascolto ricordando che per consentire anche questa quinta edizione “sono stati effettuati diversi colloqui”. Un confronto che ha consentito di osservare come “siano arrivate richieste da persone rimaste senza lavoro proprio a causa dell'emergenza covid”.

Attenzione inoltre rivolta anche ai comuni della provincia sannita: “Nella provincia sono stati distribuiti 111 panieri. Purtroppo dalla prima distribuzione abbiamo avuto un incremento di circa il 60 per cento. Abbiamo avuto tanti nuovi ascolti, persone che mai si erano rivolte alla Caritas di Benevento. La maggior parte delle richieste sono di aiuto per i generi alimentari ma anche per il pagamento delle bollette, perché ci sono molte persone che non riescono a pagare l'affitto e di conseguenza non riescono nemmeno a sopperire alle spese alimentari”.

Ma ancora una volta, anche in occasione delle festività pasquali, si è messa in moto una grande macchina solidale che è riuscita a coinvolgere tante persone pronte a sostenere chi è in difficoltà: “Sono stati tantissimi i volontari – ha rilevato la responsabile del centro d'Ascolto Caritas in occasione dell'ultima giornata di distribuzione del paniere solidale - molti che singolarmente sono venuti sia per la composizione del paniere sia per la distribuzione in questi tre giorni”.