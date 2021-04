Fioretti: vaccinazioni per i lavoratori del trasporto pubblico L'analisi del vice Presidente della Commissione Mobilità e Traffico

"Con l'auspicata ripartenza delle scuole e con l'avvio del trasporto scolastico, la tutela della salute pubblica dell’utenza e la messa in sicurezza dei mezzi di trasporto urbano ed extraurbano diventano temi di fondamentale importanza".

Così Floriana Fioretti, Vice Presidente Commissione Mobilità e Traffico. "L'azienda Trottabus - prosegue Fioretti - ha fornito le dovute rassicurazioni alla cittadinanza sui dispositivi di protezione e di sicurezza adottati dalla stessa sui mezzi di trasporto urbano, a seguito dell'interrogazione sul trasporto scolastico presentata dalla sottoscritta prima dell’avvio dell’anno scolastico 2020/2021.

I lavoratori dei trasporti, in questi mesi di grande crisi sanitaria, hanno sempre garantito il servizio, senza alcuna interruzione, esponendosi anche al rischio di contagi.

Al netto dei tamponi antigenici ai quali sono sottoposti gli autisti degli autobus, al fine di garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di trasporto, sarebbe necessario che la categoria dei lavoratori del servizio TPL rientrasse tra quelle dei soggetti da sottoporre a vaccinazione dopo le categorie che ne hanno la priorità. A maggior ragione sarebbe un atto dovuto se si pensa che tale categoria rientra tra quelle che garantiscono servizi essenziali per la mobilità di persone e merci.

La vaccinazione di questa categoria di lavoratori sarebbe una garanzia non solo esclusivamente a tutela della salute degli addetti al settore trasporti, ma anche mezzo di protezione della stessa utenza.

Ritengo che tale operazione sia utile per incentivare l'utilizzo del Tpl da parte dell'utenza ed in particolare da parte degli studenti di prima media che inizieranno a raggiungere gli istituti scolastici con i mezzi di trasporto, insieme anche ad una buona campagna di comunicazione e di informazione per pubblicizzare l'implementazione ed il potenziamento delle linee dirette presso gli istituti scolastici.

Sarebbe questa una buona occasione per rilanciare l'uso dei mezzi di trasporto pubblici, offrendo maggior sicurezza all'utenza che in questo periodo ha preferito utilizzare mezzi di trasporto privati per gli spostamenti necessari, garantendo un minor congestionamento del traffico ed una maggiore sostenibilità per la tenuta dell'azienda Trottabus che in questo periodo di pandemia ha risentito, come tante altre categorie, del calo di introiti e della crisi economica".