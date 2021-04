Covid. Al San Pio perde la vita un 67enne di Montesarchio I degenti dell'area covid ammontano ad 85, 67 sono sanniti

Ancora un decesso tra le corsie dell'area covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. A perdere la vita un sannita. Si tratta di un uomo di Montesarchio di 67 anni ricoverato da giorni in terapia intensiva.

E aumentano anche i ricoveri tra i reparti dell'area dedicata al coronavirus. Sono sei i nuovi malati che hanno avuto necessità delle cure ospedaliere.

Ottantacinque dunque i degenti (di cui 67 sanniti e 18 di fuori provincia). Otto le persone che hanno bisogno delle cure del reparti di terapia intensiva, 13 sono in sub intensiva / pneumologia.

Diciannove i pazienti ricoverati in malattie infettive, 33 nel reparto di medicina interna, 10 i ricoveri in medicina d'urgenza sub intensiva area covid, due nell'area isolamento dedicata al pronto soccorso.

E sono quattro, invece, i pazienti dimessi.

Ammontano dunque a 266 i pazienti positivi al covid-19 deceduti su 872 accertati dall'inizio della pandemia.

E al San Pio prosegue anche l'impegno per immunizzare i pazienti fragili che vengono segnalati dal diversi reparti per poi prevedere circa due sedute a settimana. Nella settimana appena trascorsa sono già state inoculate circa duecento dosi presso l'area vaccinale allestita nel polo didattico. E si proseguirà così predisponendo apposite sessioni per vaccinare in area protetta le persone più fragili secondo le indicazioni dei medici.