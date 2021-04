Covid. Pasquetta 'nera': muore 57enne e 9 ricoveri in più I dati dall'azienda ospedaliera Sn Pio di Benevento. Ventidue i pazienti in gravi condizioni

E' un 57enne di Cerreto Sannita la 267esima vittima all'interno dei reparti covid dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento.

L'uomo si trovava ricoverato in terapia sub intensiva da alcuni giorni e purtroppo non ce l'ha fatta a vincere la battaglia contro il coronavirus.

Altro dato allarmante, purtroppo, è restituito dal numero dei ricoverati.

Ad oggi sono infatti 94 le persone costrette a far ricorso alle cure ospedaliere. Nove i pazienti arrivati al San Pio tra Pasqua e oggi, lunedì in Albis. Un costante aumento che purtroppo indica come il virus stia creando troppi tali da ricorrere all'ospedalizzazione.

Nei reparti Santa Teresa attualmente ci sono 9 persone in Terapia Intensiva, 13 in sub intensiva di Pneumologia. Sono invece 20 i letti occupati a Malattie infettive, addirittura 36 in Medicina interna e 11 in Medicina d'urgenza e cinque persone trattenute preso l'area isolamento Covid annesso al Pronto soccorso del San Pio. Una sola persona dimessa questa mattina.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 267 su complessivi 1088 trattati (sospetti 204 e accertati 884) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti risultano essere 519.

Degli 884 pazienti accertati positivi, trattati da febbraio del 2020 presso l'Area Covid dedicata, 651 sono le persone residenti nella provincia di Benevento.