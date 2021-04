Ambulanti, ristoratori e parrucchieri in corteo - FOTO Camion, furgoni e auto dei commercianti in strada: siamo allo stremo Prefetto e sindaco ci aiutino

La manifestazione indetta dall'associazione nazionale ambulanti si è svolta questo pomeriggio anche a Benevento. Un centinaio i mezzi degli ambulanti in corteo per le strade della città prima di incontrare il sindaco Clemente Mastella. I commercianti che solitamente lavorano nei mercati rionali e provinciali hanno anche chiesto di poter parlare con il Prefetto di Benevento, Carlo Torlontano per esporre le loro ragioni che hanno indetto loro a manifestare come sta avvenendo in tutta Italia non senza registrare blocchi del traffico e qualche tafferuglio. A Benevento, invece, allo stato nessun problema e il lungo serpentone di camion, furgoni e auto ha sfilato per la città creando solo qualche rallentamento dovuto esclusivamente alla presenza di tanti mezzi.

Con gli ambulanti presenti i ristoratori rappresentanti da Mario Carfora e Pasquale Basile e i parrucchieri e lavoratori nel campo dell'estetica. Tutti insieme per ribadire la necessità di riaprire attività e mercati.

“Noi chiediamo di lavorare. Siamo allo stremo al pari delle altre categorie che oggi sono qui con noi”. Così il presidente dell’Associazione Mercati Rionali e rappresentante dell’Ana di Benevento, Tony Caruso: “Parleremo con le massime istituzioni provinciali per capire cosa si può fare. Chiediamo davvero di trovare una soluzione per quanto loro di competenza perchè davvero non ce la facciamo più ad andare avanti. Noi avevamo tutti i dispositivi per restare aperti. Possiamo anche aspettare fino al 20 aprile ma dopo le riaperture non possono più aspettare. Siamo allo stremo”.