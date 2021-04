La protesta dei mercatali: "Vogliamo lavorare" Questa mattina la manifestazione al Rione Libertà

"Vogliamo lavorare". E' la scritta che campeggiava questa mattina sugli stand allestiti simbolicamente a via Bonazzi al rione Libertà dove generalmente si svolgeva il mercato. Una manifestazione pacifica per chiedere di poter tornare a lavoro. "Un lavoro che chiediamo da mesi visto che dall'inizio della pandemia lo Stato ci ha chiuso per ben 180 giorni", hanno spiegato gli esponenti del settore ormai stanchi di dover attendere ancora per riprendere con le loro attività.

"Le spese di gestione, le famiglie, siamo allo stremo", il grido di dolore dei mercatali che anche nel Sannio hanno deciso di far sentire la loro voce ma soprattutto di chiedere di poter esercitare "il diritto al lavoro".

"Adesso diciamo basta, non ce l'ha facciamo più. Domani esporremo al mercato rionale", hanno annunciato nel corso della manifestazione: "Ne va del futuro della nostra categoria. La merce nei nostri mezzi rischia ormai di deperire". Ed ancora: "Avremmo preferito un lockdown nazionale come lo scorso anno, saremmo stati a casa sapendo che tutti stavano a casa. Noi siamo stati chiusi invece per ben tre volte come altre poche attività chiuse".