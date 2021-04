Covid, ancora tre decessi al San Pio I reparti restano pieni con 90 degenti ricoverati nell'area dedicata al coronavirus

Ancora tre decessi all'ospedale San Pio di Benevento. Nei reparti covid non si ferma la scia di morte. Oltre all'ex presidente della Provincia di Benevento, Claudio Ricci (leggi qui) hanno perso la loro battaglia contro il virus anche un sannita e una persone residente fuori provincia. Ci sono anche sette dimissioni ma, restano purtroppo alti i nuovi accessi al nosocomio dove, nei reparti covid ci sono 90 pazienti positivi.

Sono quattro i letti occupati in terapia intensiva, 14 in terapia sub intensiva / Pneumologia. Sono invece 24 i pazienti in Malattie infettive, 31 in Medicina interna, 11 in Medicina d'urgenza e sei sono invece le persone in attesa nell'area covid del pronto soccorso.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 284 su complessivi 1125 trattati (sospetti 204 e accertati 921).