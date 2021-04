Covid. Nuovo screening di massa a Puglianello Ad annunciarlo il sindaco Rubano

“Il crescente numeri di contagi che si è registrato all’interno dei nostri confini negli ultimi giorni ci impone di osservare con più rigore disposizioni anti Covid 19”. Ad annunciarlo Francesco Maria Rubano, sindaco di Puglianello, che in un post pubblicato sulla pagina facebook del comune ricorda: “Sin dal primo giorno di questa triste esperienza siamo stati sensibili e attenti nel proporre e varare misure restrittive, al netto delle ordinanze emanate dal Governo Centrale e Regionale. Per tale ragione, l’amministrazione comunale ha deciso di fissare una nuova seduta di screening a tappeto rivolta a tutta la popolazione residente, per domenica 18 aprile, alle ore 15.

Cogliamo l’occasione per invitare tutti i cittadini a sottoporsi al tampone molecolare. Chiediamo espressamente a coloro che lavorano negli esercizi locali e alle persone maggiormente esposte al rischio per altre ragioni, di prenotarsi senza “tentennare” e di mantenere alto il senso di “responsabilità” e il “rispetto” per se stessi e per il prossimo. Chi non dovesse attenersi ad una condotta corretta, “contribuirà” in maniera “sconsiderata” ad ulteriori situazioni di espansione di contagio nel comune di Puglianello”. Di qui l'appello ai cittadini: “E’ il momento di rispettare le indicazioni che provengono dai vari livelli dello Stato così come dal

sindaco e dall’amministrazione comunale. Sono sicuro che questo mio appello non resterà inascoltato, e che il popolo di Puglianello risponderà nella maniera migliore con coraggio, coscienza, prudenza e senso civico come accaduto a marzo del 2020. Dobbiamo tutti operare affinché il nostro territorio ritorni covid free.”.