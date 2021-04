Covid, perde la vita un uomo di Cerreto Sannita Era stato comandante del corpo di polizia municipale. L'annuncio del comune sui social

“Con dispiacere comunichiamo la scomparsa di un nostro concittadino, vittima n.10 nel nostro paese per causa Covid”.

E' quanto scrive il centro operativo comunale di Cerreto Sannita annunciando ancora un decesso per il coronavirus.

“Ringraziamo – scrivono - per l’ultima volta una persona che ha servito con passione per anni il nostro Paese come Comandante del Corpo di Polizia Municipale e porgiamo le nostre condoglianze a tutta la famiglia.

Rinnoviamo ancora una volta l’appello a tenere ancora alta la guardia, rispettiamo le regole, evitiamo assembramenti, indossiamo sempre le mascherine, igienizziamo le mani e soprattutto continuiamo ad aderire alla campagna Vaccinazione!

Per uscirne, ognuno deve fare la sua parte! Lo dobbiamo alle persone scomparse, a coloro che sono in quarantena, alla nostra comunità!”.