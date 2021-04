S. Agata aderisce all'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente Il progetto consente ai cittadini di scaricare, con un click, i propri dati anagrafici

Dallo scorso 15 aprile anche il comune di Sant’Agata de’Goti ha aderito al progetto ministeriale ANPR, che consente ai cittadini di scaricare, semplicemente con un click, i propri dati anagrafici.

L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente è la banca dati nazionale che semplifica i servizi demografici per favorire la digitalizzazione e il miglioramento dei servizi a Cittadini ed Enti. Una banca dati che consente, attraverso una costante semplificazione e standardizzazione delle procedure, di offrire “servizi digitali” Facili, Accessibili, Efficienti, Sicuri.

Con questo nuovo e semplice servizio è possibile vedere, scaricare e stampare i propri dati anagrafici (ad esempio le generalità, la composizione della famiglia, gli estremi dell’atto di nascita) e richiedere autocertificazioni sostitutive delle certificazioni anagrafiche.

“Questa amministrazione, commenta Nunzia Meccariello, consigliere con delega alla Digitalizzazione, punta molto sulla digitalizzazione, per le enormi opportunità che essa offre sia ai cittadini che alla macchina amministrativa stessa, in termini di sicurezza, efficienza e celerità. L’adesione al progetto ministeriale ANPR è una delle importanti iniziative che stiamo portando avanti con convinzione. È bene che i cittadini sfruttino di più

i servizi di digitalizzazione offerti”.

“La rete è uno strumento prezioso - sottolinea il sindaco Salvatore Riccio - che ci consente di “collegarci” favorendo e promuovendo un dialogo costante e semplificato tra cittadini ed istituzioni. Un dialogo basato sulla implementazione di servizi digitali efficienti e affidabili che consentano alle P.A. di risparmiare e ridurre gli errori e ai cittadini di interfacciarsi con gli Enti attraverso procedure più rapide e più semplici”. Si può accedere al servizio ANPR direttamente dalla Home page del sito del Comune di Sant’Agata de’Goti, sezione Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, cliccando sul link https://www.anpr.interno.it/servizi-al-cittadino/