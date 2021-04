Delcogliano e Iermano. Mastella: con loro un legame sacro Questa mattina, in villa, con Libera la celebrazione del ricordo delle vittime delle Br

Un fascio di fiori deposto alla base del monumento per onorare il 39esimo anniversario dell'assassinio di Raffaele Delcogliano e di Aldo Iermano, l'assessore al lavoro della Campania per la Dc e il suo autista, entrambi beneventani, uccisi dalle Brigate Rosse.

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella con Libera Benevento ha celebrato una data che “deve essere monito per fare memoria viva e condivisa”.

“Oggi facciamo memoria Raffaele Delcogliano e di Aldo Iermano e a Sant’Agata de’ Goti di Tiziano Della Ratta (ndr l’appuntato scelto ucciso nel 2013) – ha esordito il referente provinciale di Libera Michele Martino -. Questo 27 aprile deve unirci nella memoria, in questa giornata del grazie a chi ha donato la propria vita per la nostra dignità e della nostra libertà. Oggi dobbiamo far memoria anche della signorilità e dell'eleganza che Delcogliano aveva nel svolgere il suo ruolo politico, a cui i rappresentati politici di oggi dovrebbero ispirarsi. Oggi – prosegue – pubblicheremo gli elaborati artistici del concorso in memoria di Delcogliano e Iermano. Quest'anno il tema è stato molto 'sfidante': la città che sogno, la città che vorrei e una politica a servizio del territorio. Oin quei documenti le 'sfide' che i ragazzi hanno lanciato al mondo della politica e ai noi adulti, alla società e alle istituzioni che devono rendersi all'altezza di quelle aspettative”.

E poi incalza: “Dobbiamo rimanere attenti a prestare attenzione al riutilizzo dei beni confiscati dalla criminalità organizzata e non possono sfuggirci gli atti intimidatori a danno di imprenditori ed esercenti. E dobbiamo ricordare il coraggio di chi tra loro ha scelto di denunciare facendo arrestare i propri estorsori, come non possiamo non sottolineare l'importanza di esperienze nel mondo della ristorazione, attività sequestrate che oggi sono in amministrazione giudiziaria e vivono grazie alla presenza dello Stato. La memoria conclude – devono essere costanti – non limitandosi alla data del 27 aprile”.

Ricorda la fedeltà e la riconoscenza della città verso Delcogliano e Iermano il sindaco Mastella “un legame sacro”. “Invito tutti – ha spiegato il primo cittadino - a considerare le ragioni per cui in maniera immotivata Delcogliano e Iermano furono ammazzati e invito tutti a recuperare il rispetto per le ragione degli altri, che è alla base della democrazia. Questo è un momento importante nel ricordo di una storia che ha segnato il nostro paese”.