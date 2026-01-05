Benevento, chi sono i quattro giovani giallorossi convocati da Floro Flores I prodotti del vivaio sannita fanno parte dei disponibili per il match col Crotone

L'elenco dei convocati di Benevento-Crotone presenta anche dei nomi che, forse, non tutti i tifosi giallorossi conoscono. In conferenza stampa, Floro Flores è stato chiaro: "Li conosco e mi facilitano il lavoro negli allenamenti, ma i giovani devono stare tranquilli. Devono crescere e divertirsi". Si tratta di quattro elementi che giocano in pianta stabile nella formazione Primavera guidata da De Angelis: Kwete, Del Gaudio, Battista e Giugliano. La sosta del campionato giovanile ha spinto il tecnico giallorosso a chiamare i suoi "vecchi" ragazzi, con i quali ha condiviso molte gioie quando era alla guida prima dell'under 17 e poi della Primavera.

Il rendimento di Kwete, Del Gaudio, Battista e Giugliano

Tutti e quattro stanno dando vita a una stagione positiva. La Primavera è al secondo posto in classifica, nonostante giochi sotto età rispetto alle avversarie. In difesa spicca Kwete, elemento che può giocare sia come terzino che come centrale, schierato con costanza sia da Floro Flores che da De Angelis. A centrocampo sono più che positive le prestazioni di Del Gaudio, per il quale non si tratta della prima chiamata in prima squadra: già in diverse occasioni, il giovane calciatore giallorosso è figurato tra i convocati. In attacco c'è Battista, un "viperino" che può agire su tutto il versante offensivo, in particolar modo come esterno destro. Giugliano è il calciatore più prolifico con sei reti, condite da ottime prestazioni, grazie a una tecnica importante e a un piede che gli permette di essere devastante sui calci piazzati. Insomma, per i quattro si tratta di un momento importante, attraverso cui possono allenarsi con elementi di esperienza per proseguire al meglio il percorso di crescita.