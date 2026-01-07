Il derby al Pinto al "quarto anno" Ramondino di Palermo

Un solo precedente finora con il Benevento nello scorso campionato

il derby al pinto al quarto anno ramondino di palermo
Benevento.  

Sarà il quarto anno Fabrizio Ramondino della sezione di Palermo a dirigere domenica il derby al Pinto tra Casertana e Benevento. Fischietto esperto e tra i migliori della categoria (l'anno scorso ha diretto la semifinale play off tra Pescata e Cerignola). Una sola volta ha incrociato finora la strada del Benevento, nello scorso campionato in occasione della trasferta allo Zaccheria di Foggia (2-2: 36'Emmausso (F), 46' Capellini (B), 70' Lanini (B), 88' Emmausso (F). Per contro ha diretto due volte la Casertana. Il primo precedente risale al 2021-22 ancora in serie D (Casertana-Sorrento 4-0), il secondo l'anno scorso col Cerignola sempre al Pinto, con vittoria del pugliesi (0-1).

Ramondino sarà coadiuvato da Andrea Mastrosimone di Rimini ed Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia. Quarto ufficiale Giuseppe Vingo di Pisa. Operatore FVS Cristian Robilotta di Sala Consilina.

