Il derby al Pinto al "quarto anno" Ramondino di Palermo Un solo precedente finora con il Benevento nello scorso campionato

Sarà il quarto anno Fabrizio Ramondino della sezione di Palermo a dirigere domenica il derby al Pinto tra Casertana e Benevento. Fischietto esperto e tra i migliori della categoria (l'anno scorso ha diretto la semifinale play off tra Pescata e Cerignola). Una sola volta ha incrociato finora la strada del Benevento, nello scorso campionato in occasione della trasferta allo Zaccheria di Foggia (2-2: 36'Emmausso (F), 46' Capellini (B), 70' Lanini (B), 88' Emmausso (F). Per contro ha diretto due volte la Casertana. Il primo precedente risale al 2021-22 ancora in serie D (Casertana-Sorrento 4-0), il secondo l'anno scorso col Cerignola sempre al Pinto, con vittoria del pugliesi (0-1).

Ramondino sarà coadiuvato da Andrea Mastrosimone di Rimini ed Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia. Quarto ufficiale Giuseppe Vingo di Pisa. Operatore FVS Cristian Robilotta di Sala Consilina.