Benevento, Evacuo a Ottogol: "A Caserta sarà un importante banco di prova" L'ex attaccante giallorosso: "Contro il Crotone è arrivato un successo di spessore"

Intervenuto nel corso di Ottogol, Felice Evacuo ha analizzato nel dettaglio la vittoria conquistata dal Benevento contro il Crotone: "È stata una bella partita. Benevento e Crotone hanno espresso un ottimo calcio: una sfida combattuta, anche quando il Crotone è rimasto in dieci uomini. Come spesso accade, la differenza la fanno gli episodi e, soprattutto, la qualità dei singoli. Floro Flores è stato bravo a pescare dalla panchina due calciatori che si sono poi rivelati decisivi".

La forza del Benevento

"I giovani del Benevento hanno grande qualità. Al di là dell’età, conta il valore dei calciatori: se hai elementi bravi, sei sicuramente competitivo, un po’ come accaduto alla Juve Stabia due anni fa. In rosa ci sono anche giocatori che considero fuori categoria, come Maita e Scognamillo. Non era facile vincere questa partita, ma la squadra ha dimostrato tenacia e una forte voglia di conquistare il campionato".

La lotta per la promozione

"Tra le pretendenti alla vittoria finale ci sono anche Cosenza e Casertana. È un campionato che nasconde tante insidie, come dimostrano i risultati dell’ultimo turno: anche affrontare le squadre di bassa classifica può essere complicato. È chiaro che le formazioni che occupano le prime posizioni, al momento, sembrano avere qualcosa in più. Il mercato di gennaio, però, può spostare gli equilibri con gli innesti giusti".

Il Benevento punta la Casertana

"A Caserta sarà l’ennesimo test importante per il Benevento. Partite di questo tipo contribuiscono anche alla crescita psicologica ed emotiva della squadra".