Floro Flores sul mercato: "Non amo aspettare. Caldirola? Ecco cosa ne penso..." Le parole del tecnico del Benevento nel corso di Ottogol

Ospite esclusivo di Ottogol, il tecnico giallorosso Floro Flores ha toccato vari argomenti, a partire dalla vittoria ottenuta al Vigorito contro il Crotone: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Ormai ci sono tanti match analyst, le squadre ti studiano, ti guardano e ti chiudono gli spazi in avanti. La squadra però si è impegnata fino alla fine: fino al gol del Crotone loro non avevano mai tirato in porta. Ci sono state alcune dichiarazioni e forse ho visto un’altra partita, perché ho letto che meritavano qualcosa in più, ma non sono d’accordo".

Floro Flores e gli arbitri

"È facile dare la colpa agli arbitri, ma fanno un mestiere difficile e sono sempre nell’occhio del ciclone. Non ho mai sentito un allenatore dire che meritava di perdere. Onestamente, anche sullo 0-0 c’era un rigore netto su Pierozzi: il calciatore si disinteressa della palla e quella è malafede, andava punita. Non sono andato in sala stampa a lamentarmi e non lo farò mai. Gli arbitri possono sbagliare e vanno aiutati, perché il loro è un mestiere complicato. Noi abbiamo fatto 19 tiri in porta e, per quanto mi riguarda, meritavamo la vittoria".

Floro Flores elogia la squadra

"È stata una partita difficile sotto tutti i punti di vista, soprattutto perché giocavamo dopo la sosta. Sono contento della reazione della squadra e del carattere mostrato: paradossalmente sono più felice di questa vittoria che di quelle contro Cerignola e Salernitana. Sono partite che ti formano. La gioia più bella è stata vedere tutta la panchina esultare insieme a chi ha segnato".

La forza della rosa e gli ingressi di Mignani e Carfora

"Uno come Della Morte giocherebbe in qualsiasi altro club di Serie C. Con la Salernitana abbiamo vinto 5-1 e in quella posizione c’era Manconi. Della Morte mi piace di più sulla trequarti ed è un calciatore fondamentale per me. Le occasioni arriveranno anche per lui, così come per tutti gli altri: voglio una sana competizione. La difficoltà può essere nella gestione, perché ho tanti calciatori importanti, ma questo è un aspetto positivo per un allenatore. Chi gioca meno si allena benissimo. Per me il calcio è allegria e devo trovare il modo di farli stare sempre bene. Auteri ha lasciato un’eredità importante e posso solo ringraziarlo. I cambi contro il Crotone? Manconi sa legare bene il gioco, Tumminello è più un uomo d’area. Avevo bisogno di maggiore brillantezza perché entrambi erano un po’ piatti, così ho inserito Carfora e Mignani, che in settimana si sono allenati in maniera eccezionale. Salvemini e Tumminello insieme? Certo, possono giocare insieme, così come con Manconi. Onestamente, non guardo la classifica: mi interessa il lavoro quotidiano. Penso partita dopo partita, ogni gara sarà una finale con l’obiettivo di vincere e portare a casa il risultato".

Il sostegno dei tifosi

"È stata una bella emozione vedere i tifosi incitarci. Si è creato un bel clima ed è una cosa fondamentale, soprattutto dopo le delusioni dello scorso anno. È giusto che si godano questo momento".

Floro Flores e il mercato: da Caldirola a Turicchia

"Sul mercato non mi concentro più di tanto: ho voglia di lavorare e preparare le partite. Cerchiamo un terzino perché l’infortunio di Ricci è stata una perdita importante. Qualcuno ha chiesto di andare via, fa parte del calcio. Se dovesse arrivare Caldirola ci darebbe una grossa mano in termini di esperienza. È un calciatore che conosco bene: se sta bene fisicamente e merita di giocare, allora giocherà. Ho chiesto informazioni anche sull’uomo e me ne hanno parlato tutti benissimo. Vederlo in Serie D è un’offesa al calco. La società sa che non amo aspettare troppo: se non si chiude in tempi brevi, si andrà su altri profili. Ma Caldirola ci aiuterebbe molto a migliorare la rosa".

Floro Flores sulla Casertana

"Giochiamo contro una squadra che ha delle ottime individualità. Hanno una grande occasione per potersi giocare qualsiasi cosa. Questo è un campionato molto difficile, sarà tirato fino alla fine. La Casertana fa parte di queste squadre. Peccato che non ci saranno i tifosi al nostro fianco".