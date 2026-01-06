Ivpc Benevento Rugby, presentata la maglia celebrativa dei 60 anni

Presente anche un omaggio a giocatori e presidenti che hanno scritto la storia

Benevento.  

L'Ivpc Benevento Rugby ha presentato la nuova maglia ufficiale, celebrativa dei 60 anni, che presenta anche i volti di giocatori e presidenti che hanno scritto la storia di questa società. Ecco l'annuncio del club biancoceleste: 

"60 anni di storia, orgoglio e appartenenza. La nuova maglia da gioco del Rugby Benevento celebra il nostro 60° anniversario: un simbolo che racchiude i volti dei presidenti e dei capitani che hanno guidato e fatto crescere questa società nel tempo. Scattata nel cuore del centro storico, tra le radici della nostra città, questa maglia unisce memoria, identità e sport. Perché ogni partita è storia, e ogni storia nasce da Benevento".

