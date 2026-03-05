Benevento, Della Morte: "Vittoria importante, vogliamo raggiungere il sogno" "Il campionato è ancora lungo, manteniamo alta la concentrazione"

"E' stata una vittoria molto importante e bella, si può dire anche sofferta perché è stata una partita combatutta contro una squadra forte. Abbiamo dimostrato di essere una squadra importante, che ci crede fino alla fine. Sono tutti segnali positivi per arrivare a un sogno che abbiamo tutti". Così ha esordito Della Morte nel post gara di Benevento-Catania. L'attaccante giallorosso ha proseguito: "In questo ruolo mi trovo bene, oggi ho giocato anche più basso perché loro attaccavano molto su quella fascia. Quando giochi in una squadra così affiatata diventa tutto più facile. E' stata una vittoria importante, ma mancano ancora otto partite che sono tante. Fino a quando non arriva la certezza non è mai finita. Dovremo stare con le antenne alzate e fare più punti possibili. Il successo è merito di tutto il gruppo, anche i ragazzi che sono entrati hanno mostrato un grande attaccamento e voglia di vincere. Ora pensiamo al Sorrento: domenica si gioca un'altra gara importantissima, il campionato è ancora lungo".