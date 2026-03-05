Catania, Toscano: "Non meritavamo il ko. Floro Flores? Non entro nel merito..." Il commento del tecnico rossoblù nel post gara di Benevento

Ecco il commento di Toscano al termine del match tra Benevento e Catania: "Stasera i ragazzi hanno fatto la partita che gli avevo chiesto. Come a Salerno hanno avuto grande personalità, contro una squadra forte. Venire a Benevento e concedere un tiro in porta, creando allo stesso tempo tante occasioni, non è da tutti. Il rammarico è quello di non aver chiuso in vantaggio il primo tempo. Gli abbiamo costretto a cambiare sistema di gioco. Le abbiamo provate tutte. Dispiace soprattutto per i ragazzi perché non meritavano questo risultato. Ora dobbiamo pensare al match contro la Casertana. Dobbiamo crescere, magari provando a essere determinati e cattivi. Non mi piace avere le pacche sulle spalle senza avere punti. Occorre essere più concreti, anche oggi abbiamo messo alle corde il Benevento senza concedere nulla".

"Floro Flores? Sono abituato a non giudicare le persone che non conosco. So quanto è bello e difficile questo mestiere. Poi finisce la partita e finisce tutto. Non entro nel merito sulle sue dichiarazioni. Mi sarebbe piaciuto salutarlo con più piacere, ma dopo quello che ho sentito non mi piace entrare in discorsi da bar. Gli faccio i complimenti e gli auguro una grande carriera".