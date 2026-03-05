Benevento, Floro Flores: "Che emozioni, ringrazierò sempre questa squadra" Le parole del tecnico giallorosso dopo il successo ottenuto col Catania

Ecco le parole di Floro Flores dopo la vittoria ottenuta con il Catania: "Questa squadra ha voglia e si è messa subito a disposizione. Sono loro che mi hanno dato una grande mano. Io ho portato solo entusiasmo e le mie idee. Era un gruppo con il fuoco dentro e abbiamo cercato di tirarglielo fuori. Questa squadra è sempre pronta a soffrire, voleva il risultato a tutti i costi ed è arrivato. Mignani? Ha fatto lo stesso gol di domenica. Lui ha una fame immensa, ha delle qualità importanti sia umane che calcistiche. Lo stesso Salvemini ha fatto una grande partita. Ho un parco attaccanti importante, questo mi dà la possibilità di poter alternare bene. Prima della partita li ho ringraziati per le emozioni che mi stanno facendo vivere, è tutto nuovo e mi stanno dando tutto. Non posso fare altro che ringraziarli. Affrontavamo una squadra agguerrita che voleva la vittoria. Abbiamo sofferto le loro individualità, ma penso che sia normale contro una formazione così forte. Dovevamo sacrificare qualcosa, anche se non sono contento di questo perché mi piace giocare a calcio. Occorre essere umile a sacrificarti in certe situazioni. Sono contento, sono quelle partite che ti fanno crescere sotto tutti i punti di vista. Siamo stati bravi e anche fortunati. Toscano? Gli ho voluto chiedere scusa, ma non le ha accettate. Pazienza. Capisco il momento, lo rispetto".