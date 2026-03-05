Benevento, al Vigorito c'è da impazzire: tutte le foto della magica serata Gli scatti realizzati da Mario Taddeo

Vittoria fondamentale per il Benevento che rimonta il Catania e conquista tre punti pesantissimi allo stadio Vigorito, imponendosi con il punteggio di 2-1 al termine di una gara intensa e ricca di emozioni. La partita si era messa subito in salita per i giallorossi. Il Catania, infatti, è partito con grande determinazione e ha trovato il vantaggio nelle prime fasi del match grazie a Lunetta, bravo a sfruttare un’azione ben costruita dagli etnei e a battere il portiere sannita. Un gol che ha momentaneamente gelato il pubblico del Vigorito e dato fiducia alla formazione siciliana, apparsa subito aggressiva e organizzata. La reazione del Benevento, però, non si è fatta attendere. I padroni di casa hanno alzato il ritmo del gioco e hanno iniziato a spingere con maggiore convinzione alla ricerca del pareggio. La pressione giallorossa è stata premiata poco dopo grazie a una splendida punizione di Lamesta: una conclusione precisa e potente che si è infilata alle spalle del portiere del Catania, facendo esplodere di gioia i tifosi presenti sugli spalti e riportando la gara in perfetto equilibrio. La svolta è arrivata nella seconda parte del secondo tempo, quando Mignani ha trovato la rete del definitivo sorpasso. L’attaccante giallorosso si è fatto trovare pronto nell’area di rigore e, con grande freddezza, ha battuto il portiere avversario facendo esplodere il Vigorito e regalando al Benevento il gol che si sarebbe poi rivelato decisivo. Al termine della gara è festa per il Benevento, che conquista una vittoria di enorme importanza sia per il morale sia per la classifica. Grazie a questo successo i sanniti allungano proprio sul Catania, portandosi a dieci punti di vantaggio quando mancano otto giornate alla fine del campionato. Un margine significativo che rafforza ulteriormente le ambizioni della squadra giallorossa in questa fase decisiva della stagione.