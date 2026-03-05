Benevento-Catania, Lamesta: "Che gioia la vittoria, ma restiamo concentrati" Le parole dell'attaccante giallorosso dopo il successo con i siciliani

Grande gioia in casa Benevento dopo la vittoria col Catania. Davide Lamesta, autore del vantaggio giallorosso, ha parlato così dopo il triplice fischio: "La punizione è stata un episodio, avevo il piede calcio e me la sono sentita. Ho cercato di prendere la porta. E' andata bene. Il Catania è venuto per fare risultato, sicuramente non abbiamo fatto il nostro gioco migliore, ma siamo stati forti anche in questo. Chi subentra dà sempre il massimo. Anche Mignani è stato ancora una volta decisivo. Non si può avere sempre il pallino del gioco, ci sta soffrire un po' contro il Catania, ma è andata bene. Abbiamo altre partite da affrontare, occorre stare attenti e pensare subito al match col Sorrento. Adesso festeggiamo, ma da domani pensiamo al Sorrento".