Benevento-Catania, Lamesta: "Che gioia la vittoria, ma restiamo concentrati"

Le parole dell'attaccante giallorosso dopo il successo con i siciliani

benevento catania lamesta che gioia la vittoria ma restiamo concentrati
Benevento.  

Grande gioia in casa Benevento dopo la vittoria col Catania. Davide Lamesta, autore del vantaggio giallorosso, ha parlato così dopo il triplice fischio: "La punizione è stata un episodio, avevo il piede calcio e me la sono sentita. Ho cercato di prendere la porta. E' andata bene. Il Catania è venuto per fare risultato, sicuramente non abbiamo fatto il nostro gioco migliore, ma siamo stati forti anche in questo. Chi subentra dà sempre il massimo. Anche Mignani è stato ancora una volta decisivo. Non si può avere sempre il pallino del gioco, ci sta soffrire un po' contro il Catania, ma è andata bene. Abbiamo altre partite da affrontare, occorre stare attenti e pensare subito al match col Sorrento. Adesso festeggiamo, ma da domani pensiamo al Sorrento". 

Ultime Notizie