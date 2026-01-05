Simonetti sarà premiato prima di Benevento-Crotone: ecco perché Il centrocampista giallorosso riceverà un riconoscimento dalla Lega Pro

Prima del fischio d'inizio di Benevento-Crotone, ci sarà una premiazione per Simonetti. Il calciatore giallorosso riceverà dalla Lega Pro il riconoscimento di miglior calciatore del girone C del mese di Dicembre. Una soddisfazione importante, soprattutto se si considera che Simonetti è rientrato da poco da un lungo infortunio, riuscendo in breve tempo a rivelarsi un elemento molto importante per lo scacchiere giallorosso.

Simonetti, i numeri di dicembre con il Benevento

Ma perché Simonetti è stato premiato come miglior calciatore di dicembre? Facile a dirlo. Il centrocampista giallorosso è stato assoluto protagonista del Benevento nel finale del girone d'andata, come testimoniato dai quattro gol complessivi messi a segno contro Cavese, Giugliano (doppietta) e Cerignola. Un impatto coi fiocchi, che ha permesso a Floro Flores di avere a disposizione un calciatore molto importante che ha contribuito fattivamente alla conquista dei successi che hanno permesso alla Strega di arrivare al giro di boa al comando della classifica.