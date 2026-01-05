Il 7 gennaio riprendono gli appuntamenti culturali dell'Archeoclub a Casa Pisani Con il professore Nicola Sguera

Il 7 gennaio, alle 18, riprendono i salotti culturali del mercoledì a Casa Pisani, curati dall’Archeoclub di Benevento. Il primo appuntamento sarà con Nicola Sguera, docente del Liceo Classico Giannone, autore del recente libro dal titolo Euthymios.

Il romanzo storico narra di un medico di origine greca, vissuto duemila anni fa, che esercitò la sua professione nella Palestina in cui visse e predicò Gesù. Vengono ricostruiti con precisione paesaggi storici, ma anche culturali ed umani, sullo sfondo di vicende che hanno segnato, fino al presente, la vita dell’Occidente e non solo. Il libro, tuttavia, non è un nuovo tentativo di separare la Storia dalla leggenda o dalla teologia, ma la difficile, e non peregrina, esigenza di ritrovare l’attualità e la semplicità di una vicenda umana, oltre la stratificazione di significati prodotta da duemila anni di esegesi.

Il libro non nasce certo per caso, ma rappresenta una tappa significativa di una riflessione non banale, che di certo è una sfida anche per i lettori, visto che dalla dimensione del sacro nessuno può dirsi estraneo. E di questo si discuterà nel dialogo tra l’autore e i partecipanti al salotto di Casa Pisani, che sarà introdotto e moderato da Francesco Morante, alle ore 18:00 di mercoledì 7 gennaio.