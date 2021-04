Covid. San Pio: due nuovi decessi e 7 ricoveri in 24 ore Muoiono un 72enne di Paduli e una 62enne di Cetara

Due nuovi decessi e altri 7 ricoveri al San Pio di Benevento in area covid.

A perdere la vita un uomo di 72 anni residente a Paduli e una donna di 62 anni residente a Cetara, in provincia di Salerno.

Nelle ultime 24 ore sono stati 7 I ricoveri nel reparto dedicato alla cura del coronavirus: e sono attualmente 92 i ricoverati al San Pio contro i 93 di ieri. Ciò per effetto di 6 pazienti guariti e dimessi, due decessi e appunto 7 ricoveri nelle ultime 24 ore.