Dieci anni di Unesco, Benevento prepara la festa La città sulle pagine di un inserto in uscita con la rivista Dove dedicato alla storia longobarda

Un dossier di 68 pagine allegato al mensile Dove e in edicola dal 23 aprile con Benevento tra le sette tappe di un Grand Tour che descrive la meravigliosa storia dei Longobardi in Italia.

E' stata presentata a Palazzo Paolo V la prima delle iniziative realizzate per celebrare il decennale del riconoscimento Unesco che la città sannita ha ottenuto nel 2011, con le altre realtà inserite nel sito seriale che racconta la civiltà longobarda in Italia.

“Una grande opportunità” ha sottolineato il sindaco Clemente Mastella ancor più oggi che l'assessore Rossella del Prete è anche Presidente dell'Associazione Italia Langobardorum.

E l'assessore Del Prete ha appunto indicato le iniziative: “Insieme ad una serie di eventi condivisi con gli altri siti dell'associazione proporremo eventi a carattere locale che andranno dalle visite guidate ai concerti ma anche l'esplorazione della “cucina” longobarda con la collaborazione del territorio. Una celebrazione che mira a coinvolgere la città e per la quale pensiamo anche ad un grande evento finale, proprio il 25 giugno giorno del riconoscimento, magari al Teatro Romano”.

L'appuntamento è stato occasione per tracciare anche un bilancio dei dieci anni trascorsi dal riconoscimento.

“E' mancata una partecipazione attiva – ha sottolineato l'assessore Del Prete -. In questi dieci anni Benevento si è lasciata trainare ma senza condividere in maniera propositiva le altre attività messe in campo dall'associazione grazie ad un'interiezione costante con soggetti che con l'associazione dialogano e che invece – conclude – avremmo dovuto tenere un po' più vicini”.

Insomma siamo purtroppo lontani dai risultati ottenuti da gemelle longobarde come “Cividale del Friuli, Spoleto o Brescia” e dunque si lavora per far conoscere Benevento al meglio.