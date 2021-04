Sabato 1° maggio autorizzato mercato regionale Santa Colomba La decisione del sindaco Mastella dopo le richieste degli ambulanti

L'Assessore al Commercio del Comune di Benevento, Alfredo Martignetti, comunica che, il sindaco Clemente Mastella, con un'ordinanza ha autorizzato l'apertura straordinaria del mercato regionale di sabato 1° maggio. "Con il provvedimento - ha commentato Martignetti - l'amministrazione ha recepito l'istanza pervenuta dalle associazioni di categoria Associazione Nazionale Ambulanti - UGL, A.N.V.A. Confesercenti e Assocampania, con la quale veniva richiesta l'apertura straordinaria del mercato per evitare di perdere una ulteriore giornata di lavoro ed un possibile introito in un momento economico così difficile per la categoria.

Il Sindaco Mastella, autorizzando l'apertura straordinaria del mercato regionale, ha confermato, ancora una volta, la disponibilità dell'amministrazione comunale nei confronti di una categoria produttiva particolarmente colpita dalla crisi economica determinata dalla pandemia mantenendo, inoltre, un impegno preso in occasione di una riunione che si era tenuta presso l'assessorato al commercio", in occasione della quale, con l'Assessore Martignetti, aveva prospettato ai rappresentanti di categoria la possibile apertura straordinaria del 1° maggio per recuperare, almeno in parte, le chiusure imposte dalla normativa nazionale.