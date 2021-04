Giovedì al via screening per alunni della Sant'Angelo a Sasso La campagna di prevenzione dell'Istituo Marco Polo Ong sbarca nel Sannio

La promozione di una campagna finalizzata a fornire le istituzioni scolastiche selezionate di tamponi antigenici prende il via anche nel Sannio grazie all' Istituto Marco Polo, l’ONG senza fini di lucro che promuove e realizza azioni di cooperazione internazionale, stabilisce a Roma la sua sede di rappresentanza italiana.

Tutto ciò allo scopo di migliorare l’attività fondamentale di screening e, nello stesso tempo, informare e sensibilizzare gli alunni e le famiglie sui comportamenti virtuosi da tenere e sui rischi del contagio, vista la situazione epidemiologica attuale, caratterizzata dalla presenza di varianti del virus più facilmente trasmissibili. Per questo motivo, le azioni di prevenzione verso bambini e ragazzi, risultano cruciali per tracciare in ambito scolastico i soggetti positivi sintomatici ed asintomatici, insieme ai loro possibili contatti così da interrompere la catena di trasmissione del virus.

Il progetto dell'Istituto Marco Polo,diretto da Rosamaria Perri, è denominato “Sinergie per l’istruzione”, vedrà coinvolti gli Istituti scolastici della Campania, tra cui il Comprensivo Sant'Angelo a Sasso di Benevento, l’ Istituto L. Settembrini di San Leucio del Sannio e l’Istituto Pietrelcina - Pago Veiano - Pesco Sannita insieme alla Fondazione “Missione Salute – ETS” e alla società Buono Italia.

Domani la prima giornata di screening. Alle 9 presso l'istituto comprensivo Sant'Angelo a Sasso di Benevento, è prevista la conferenza stampa di presentazione dell’evento alla quale parteciperanno, tra gli altri, il sindaco di Benevento Clemente Mastella, il direttore esecutivo della Marco Polo Institute Italia, Rosamaria Perri, Michele Ruscello, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Sant'Angelo a Sasso di Benevento e Venere De Blasio, presidente della Fondazione Missione Salute.