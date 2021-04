Benevento sulla Lonely Planet, Mastella: ottimo progetto La città trova spazio tra le pagine dedicate alla guida della Regione Campania

Anche Benevento nella guida Lonely Planet dedicata alla Regione Campania. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella commenta con soddisfazione l'iniziativa: è in vendita la prima guida dedicata alla regione Campania, che raccoglie gli itinerari più esclusivi e i tesori nascosti delle nostre 5 province. Realizzata dalla casa editrice Lonely Planet, società che pubblica le guide più vendute in Italia e nel mondo, la guida dedica un ampio spazio anche alla città di Benevento e racconta le bellezze del Sannio. Mi complimento per il progetto, promosso con il contributo della Regione Campania tramite Scabec, Società Campana Beni Culturali, che ha supportato la realizzazione del testo nell’ambito del progetto Campania Artecard, il pass regionale che racchiude l’intera offerta del patrimonio culturale campano”. Solo ieri il sindaco, in occasione della presentazione delle celebrazioni del decennale del riconoscimento Unesco, aveva posto l'accento sulle iniziative in campo per promuovere Benevento. “Far conoscere la città fuori dai confini provinciali e regionali” l'obiettivo da perseguire secondo il primo cittadino anche grazie alla vetrina di grandi eventi come il Premio Strega.