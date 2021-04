Covid, al San Pio muore 72enne di San Leucio del Sannio Quattro le persone ricoverate oggi. Scende a 88 il numero dei pazienti grazie a 7 dimissioni

Ancora una vittima nei reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Si tratta di un 72enne di San Leucio del Sannio ricoverato da giorni al Rummo.

Scende invece a 88 (contro i 92 di ieri) il numero dei pazienti ricoverati nei padiglioni dedicati alla cura del coronavirus. Quattro i nuovi ricoveri, sette le dimissioni registrate questa mattina. Aumenta di una unità (6) il numero delle persone in gravi condizioni in Terapia intensiva. Restano invece 13 i pazienti in terapia sub intensiva allestita nel reparto di Pneumologia. 23 i letti occupati in Malattie infettive, 33 in Medicina interna, 10 in Medicina d'urgenza e tre persone sono invece ancora nell'area isolamento covid annessa al Pronto Soccorso.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti ad oggi al San Pio sono 306 su complessivi 1.218 trattati (sospetti 204 e accertati 1014) dal mese di febbraio 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono 614.

In mattinata il sindaco Nascenzio Iannace aveva espresso sulla sua pagina social "il più profondo cordoglio per la scomparsa di Giacomo, seconda vittima di coronavirus della nostra comunità e si stringe accanto ai familiari, parenti e amici in questo momento terribile. A nome mio personale, dell' Amministrazione Comunale e per conto di tutta la comunità Sanleuciana esprimo le più sentite condoglianze e tutta la mia vicinanza alla famiglia - aveva scritto il primo cittadino - per questo profondo momento di lutto.