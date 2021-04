Via Avellino, le proposte del comitato di quartiere Il gruppo si concentra su problemi che riguardano viabilità, traffico e manutenzione

La viabilità lungo via Avellino e la sicurezza di pedoni e automobilisti al centro dell'incontro del Comitato di quartiere Via Saragat Benevento, presieduto da Pietro Aquino.

Problematiche note ma purtroppo mai risolte: dal funzionamento intermittente del semaforo, l’alta velocità delle auto che percorrono tale strada e lo stato disastroso in cui versano alcuni marciapiedi della zona.

E il comitato lancia alcune proposte.

Necessario, secondo i residenti, il ripristino funzionale del semaforo, sperando che sia l’ultima volta dell’ennesimo disservizio. Riguardo la viabilità, si chiede la messa in opera di dossi artificiali rallentatori. Rispetto alla situazione dei marciapiedi il comitato evidenzia come molti siano assolutamente impercorribili sia per la mancanza di pavimentazione, sia per la presenza di alberi che rendono impossibile il transito pedonale.

“Per questo – puntualizzano i residenti -, chiediamo la sistemazione di suddetti marciapiedi, attraverso il loro rifacimento strutturale e la rimozione degli alberi preesistenti che ne impediscono la percorrenza e la loro contestuale ed immediata sostituzione con nuovi alberi ed essenze arboree. Bisogna necessariamente conciliare la sicurezza dei cittadini con la salubrità dell’ambiente e la salute cittadina, motivo per cui saremo ben attenti che la messa a dimora di nuovi alberi sia effettuata contestualmente alla sistemazione del piano del marciapiede”.