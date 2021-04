Unisannio: Fontana nuovo direttore del Dipartimento Ingegneria Subentra alla professoressa Maria Rosaria Pecce

Nicola Fontana è il nuovo Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi del Sannio. Subentra alla professoressa Maria Rosaria Pecce e guiderà il Dipartimento per i prossimi tre anni.

Il prof. Fontana è ordinario di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia, attualmente delegato di ateneo per il Trasferimento tecnologico e la Terza missione.

Laureato con lode in Ingegneria Civile sezione Idraulica nel 1995, ha ottenuto il dottorato in Ingegneria Idraulica nel 2000. Dal 2002 al 2007 è stato ricercatore di Costruzioni Idrauliche, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi del Sannio. È coautore di oltre 120 pubblicazioni scientifiche. I suoi interessi di ricerca e competenze riguardano: allocazione ottimale delle risorse idriche, controllo attivo delle pressioni finalizzato al recupero delle perdite e alla generazione di energia elettrica, distrettualizzazione e controllo in tempo reale dei sistemi acquedottistici, mitigazione dell’impatto inquinante sui corpi idrici superficiali, mitigazione del rischio idrogeologico.

“Sono felice del risultato ottenuto – ha dichiarato il prof. Nicola Fontana-. Ringrazio la professoressa Pecce per avermi passato il testimone di un dipartimento che continuerà a produrre ricerche di eccellenza e sarà sempre un punto di riferimento per gli studenti e per il territorio. Nella competizione elettorale il confronto con il prof. Pasquale Daponte è stato molto costruttivo e leale, sicuramente ne trarrò spunti per le prossime iniziative da avviare”. Al professore Fontana gli auguri di buon lavoro da parte di tutta la comunità accademica.