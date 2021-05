Hub di Morcone, da martedì le vaccinazioni all'area fiera Allestite 15 postazioni per accelerare con la campagna di immunizzazione

Tutto è pronto per l’apertura dell’ Hub vaccinale di Morcone a servizio di tutti i cittadini della Valle del Tammaro. A comunicarlo il comune di Morcone ricordando di "aver allestito un centro vaccinale presso l’Area Fiera con lo scopo di accelerare la campagna di vaccinazione e permettere la somministrazione del vaccino ad un numero maggiore di cittadini dell’Alto Tammaro. In concerto con l’Asl di Benevento, sono state allestite 15 postazioni che renderanno più veloce il lavoro al personale sanitario e ai volontari".

"All’inaugurazione in programma per martedì 4 maggio alle 9.15 - annuncia il comune - interverranno oltre al sindaco Ciarlo e ai sindaci dei comuni del distretto 'Alto Sannio – Fortore', il direttore generale della Asl di Benevento Gennaro Volpe, il direttore del distretto sanitario Gelsomino Ventucci, i dirigenti dell’azienda sanitaria e tutti i medici, infermieri ed operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta al virus e nella campagna vaccinale. Sarà presente anche il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria".

“L’eccezionalità del momento - dichiara il sindaco di Morcone, Luigino Ciarlo – richiede il massimo impegno da parte di tutti: cittadini e istituzioni. Per questo il comune di Morcone si è reso subito disponibile alla creazione di un centro vaccinale in grado di rispondere a tutte le esigenze dei cittadini dell’Alto Tammaro. L’apertura del centro è per tutti un motivo di orgogli è un segnale importante per tutto il territorio, un punto di partenza per rafforzare una sanità territoriale che adegui i servizi al territorio, specialmente in aree interne come le nostre, nelle quali la maggioranza della popolazione è composta da over 70”.

Oltre al centro vaccinale, la Valle del Tammaro si candida per la creazione di una “Casa della comunità e presa in carico della persona”.

“Si tratta di progetto presente all’interno della programmazione di investimento nazionale – spiega il sindaco Ciarlo - un progetto che vedrà protagonista la provincia di Benevento nei contratti istituzionali di sviluppo e che dovrà prevedere un implementazione dell’assistenza sanitaria anche domiciliare”.

Subito dopo l’inaugurazione, l’Hub di Morcone inizierà a svolgere regolarmente il suo servizio. Dalle ore 10, infatti, verranno somministrate le prime dosi di vaccino ai cittadini convocati. Ed in merito, la fascia tricolare commenta: “Colgo l’occasione per ringraziare tutti, i dirigenti dell’Asl, il personale sanitario, i volontari, i dipendenti comunali che si sono prodigati per la creazione del centro e il Presidente di Maria per il suo lavoro di coordinamento per quanto riguarda il contratto istituzionale di sviluppo. L’inaugurazione di questo centro, allestito in brevissimo tempo, è l’esempio lampante che l’unione, soprattutto tra le istituzioni, è la chiave di volta per superare l’emergenza e incentivare il territorio”.