Strumenti di controllo, censura e offuscamento rete, convegno Domani il seminario dell'Università del Sannio

Domani 4 maggio, l’Università del Sannio, nell'ambito delle iniziative promosse da RUNIPACE, la Rete delle Università per la Pace, ha organizzato l'incontro sul tema "Gli strumenti di controllo, censura e offuscamento della rete come limitazione della libertà dei popoli".

Alle ore 10, interverrà in diretta sul canale YouTube dell’ateneo, il professore Aaron Visaggio.

Il seminario ha l'obiettivo di illustrare come un uso non appropriato della Rete e delle tecnologie possa mettere a repentaglio i diritti dei cittadini. Considerata l'ampiezza del tema, si affronteranno specificatamente tre temi: la net neutrality, la diffusione delle fake news e la diffusione di malware. Il calendario UniSannio per RUNIPACE, la rete di atenei promossa dalla CRUI, copre l’intero 2021 con appuntamenti che affrontano questioni importanti e di attualità, all’insegna della multidisciplinarietà. Il tema della costruzione e della promozione della pace, infatti, riguarda tutti i rami del sapere su cui si incentrano le attività di ricerca e di didattica dell’ateneo sannita.