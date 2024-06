Giornate europee dell'Archeologia- Archeoclub d’Italia sede di Apice Domani 16 giugno è prevista una visita guidata gratuita tra i principali beni culturali di Apice

Anche quest’anno la sede di Apice dell'Archeoclub d’Italia, guidata dal presidente Alessio Errico, ha aderito alle Giornate Europee dell’Archeologia. La manifestazione è gestita dall’Ente pubblico francese INRAP – Institut national de recherches archéologiques préventives, e organizzata in Italia dalla Direzione Generale Musei e dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura.

Un’opportunità unica che consente ad appassionati di storia o semplici curiosi, giovani e meno giovani, di esplorare il ricco patrimonio culturale che abbiamo a disposizione. Ad Apice l'evento si aprirà oggi pomeriggio alle ore 16, con la consueta pulizia dell'antica Fonte Miracolosa di San Francesco d’Assisi, grazie alla collaborazione tra privati. Domani 16 giugno è prevista una visita guidata gratuita tra i principali beni culturali di Apice, con una particolare attenzione al Ponte Appiano che, insieme all’asse viario della via Appia, attendono l’importante riconoscimento Unesco. La partenza per la visita guidata è prevista alle ore 10.00 da Piazza Municipio ad Apice Vecchia. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’associazione sulla propria pagina Facebook.