Raddoppio Telesina, sindaco Rubano incontra Montesano (Anas) Illustrata la road map dei lavori del primo lotto

Il sindaco di Puglianello, Francesco Maria Rubano, ha incontrato a Napoli, presso la sede dell’azienda in Viale Kennedy, il responsabile della struttura Anas Campania, l’ingwgnere Nicola Montesano. Si è discusso del raddoppio della S.S. 372 “Telesina”, relativamente al secondo lotto che attraverserà anche il territorio di Puglianello. Montesano ha illustrato anche la road map dei lavori afferenti al primo lotto. “L'Ufficio Tecnico Anas - spiega il sindaco Rubano - sta redigendo il progetto definitivo. L’ingegnere Montesano si è mostrato un manager di elevata competenza e di concreta sensibilità. Tant’è abbiamo stabilito una sinergia proficua per la tutela del nostro territorio e per sviluppare le nostre aree attraverso quest’opera che renderà ancora più baricentrico il Comune di Puglianello, funzionale e principale snodo di collegamento tra A16 e A1”