Melizzano, grande partecipazione per l'open day vaccinale Giornata dedicata alla prevenzione, 326 i vaccini anti covid somministrati

Trecentoventisei vaccini somministrati oggi per l'open day promosso a Melizzano con la somministrazione del monodose Johnson &Johnson. Una grande affluenza di cittadini ha caratterizzato la giornata di prevenzione al Covid19 con una significativa affluenza di giovani che, hanno riconfermato la loro sensibilità e responsabilità per il completamento della campagna di vaccinazione, contribuendo così alla salvaguardia della propria salute e a quella dei propri cari. “Voglio innanzitutto ringraziare il direttore generale dell’Asl di Benevento Gennaro Volpe, per questa opportunità che ha dato ai cittadini di Melizzano e ai tantissimi che hanno partecipato dai Comuni limitrofi” ha spiegato a riguardo il sindaco Rossano Insogna che ha messo in evidenza l'impegno della dottoressa Giovanna Ragozzino e a tutti i suoi collaboratori medici, paramedici ed amministrativi. “Infine – conclude Insogna - voglio ringraziare la “Croce Rossa” di Telese Terme, i volontari delle “Guardie Ambientali”, il corpo di Polizia Locale, gli operai ed i dipendenti tutti del Comune di Melizzano che hanno collaborato per la migliore riuscita di questa importantissima giornata di prevenzione. La nostra azione amministrativa continuerà a sostegno della popolazione dopo tutti questi mesi di evidente disagio e sacrifici, anzi sarà ancor più intensificata proprio ora che stiamo azzerando il numero dei contagiati dal virus covid19 e cominciamo ad intravedere la possibilità di tornare alla normalità. Tutto ciò impone grande cautela e responsabilità e noi ci siamo. Come sempre, al fianco dei cittadini e delle istituzioni sanitarie”.