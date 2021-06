Vaccini anti covid, il mix tra sieri provoca defezioni Chiusa la Pepicelli. Tanti, già vaccinati con Astrazeneca, dicono no al richiamo Pfizer e Moderna

“Tanti under 60 già vaccinati con Astrazeneca, hanno scelto di rimandare la somministrazione della seconda dose ora prevista con Pfizer o Moderna”.

Anche a Benevento i sanitari impegnati nella campagna vaccinale hanno registrato numerose defezioni dopo la decisione sui vaccini Astrazeneca che, come stabilito dalle indicazioni del Governo, saranno riservati solo agli over 60. Anche chi, sotto i 60 anni, ha già ricevuto la prima dose del siero anglo-svedese proseguirà, per la seconda, con Pfizer o Moderna come confermato dalle disposizioni del Governatore Vincenzo De Luca, che in un primo tempo aveva espresso parere negativo sulla vaccinazione eterologa.

Persistono dunque dubbi e perplessità tra gli utenti e resta chiuso il maxi hub allestito presso l'ex caserma Pepicelli di Viale Atlantici, mentre la campagna prosegue al centro di via Minghetti.

Ha preso il via, poi, anche la distribuzione dei green pass, il passaporto vaccinale che permetterà a chi è già vaccinato di muoversi liberamente nel Paese e all’estero e di frequentare eventi pubblici o cerimonie.

Attese per domani, invece, prossime forniture di sieri che permetteranno una due giorni intensa per la campagna che ha già sfondato la quota di 250mila inoculazioni.