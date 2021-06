Epitaffio-San Vito, al via i lavori Un intervento che rientra nell'ambito del piano periferie

Domani al via i lavori per il miglioramento del decoro urbano dei rioni Epitaffio – San Vito. Lo annunciano il sindaco Clemente Mastella e l’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello. I lavori sono finalizzati al miglioramento della qualità e del decoro urbano dei rioni Epitaffio – San Vito, mediante la realizzazione di tratti di marciapiedi nelle zone sprovviste e il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi esistenti con la realizzazione di scivoli per favorire la deambulazione ai diversamente abili.

In particolare, sarà realizzato un marciapiede sulla via Appia per una lunghezza di circa 1.280 m, che comprende la regimentazione delle acque la risagomatura della carreggiata, il rifacimento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi ed il rifacimento della segnaletica.

I lavori, che sono stati aggiudicati alla ditta MO.VI.AN Srl, rientrano nell’ambito del Piano Periferie.