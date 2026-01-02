"Territorio Giallorosso". Il sindaco Iannace: "Fieri di essere i primi" Parlano il primo cittadino del centro sannita e il consigliere Stefania Feleppa

San Leucio del Sannio sarà il “paese pilota” del nuovo progetto del Benevento Calcio, “Il Territorio Giallo-Rosso”. Si inizia dal piccolo centro delle Colline beneventane, poco meno di tremila abitanti, che ha ricevuto il suggestivo invito ad assistere lunedì sera al Vigorito alla sfida di cartello tra la strega e il Crotone. Un nuovo sforzo da parte della società del presidente Vigorito per avvicinare sempre di più i centri della provincia alla squadra giallorossa.

Il sindaco di San Leucio del Sannio, Nascenzio Iannace non nasconde la soddisfazione per questo suggestivo invito allo stadio: “Siamo fieri che questa iniziativa parta da San Leucio del Sannio. La ritengo una idea bella e che può dare frutti copiosi: storicamente la provincia non ha mai partecipato molto alle stagioni calcistiche così come una squadra forte come la nostra meriterebbe. Le altre province spesso ne fanno un punto di fora, ecco perchè mi auguro che questa iniziativa avvicini ulteriormente la gente a questa squadra che merita tanto a prescindere dalla categoria. Spero tanto che questo progetto sia vincente, anche per dare un segnale al presidente per i tanti sforzi che fa. Non dimentichiamolo mai, lui è uno che ci sta facendo vedere calcio vero da venti anni”. L'amarcord del sindaco va indietro negli anni, quando proprio lui, giovane dirigente del Benevento si occupava di questo settore: “Mi auguro proprio che questa idea abbia la forza di avvicinare la squadra alla provincia. Anche all'epoca facevamo sforzi inimmaginabili e qualche risultato si portava a casa, ma erano altri tempi. E' un motivo in più per essere contento di questo progetto”. San Leucio è pronta a vivere una serata suggestiva lunedì sera al Vigorito: “Abbiamo poco tempo per promuovere qualcosa di più, ma spero alla fine di riuscire ad essere promotore di qualcosa di simpatico”

Sentito e soddisfatto anche il commento di Stefania Feleppa, consigliere alle politiche sociali e alle attività produttive: “E' una bellissima iniziativa che sarà certamente positiva, ringrazio il Benevento Calcio e l'amministrazione di San Leucio col sindaco e la giunta per aver subito aderito. E' bello vedere attraverso questo gesto semplice la possibilità di avvicinarsi a questa disciplina. Lo sport è aggregazione, esprime valori importanti e amplia il senso di comunità. Sarò presente allo stadio per tifare. C'è fermento in paese, anche il sacerdote sarà con noi. Siamo tutti pronti a tifare per il Benevento”.