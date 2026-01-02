Dimensionamento scolastico, colloquio Pellegrino Mastella-Morniroli “Attenzione al Sannio, compatibilmente con stringenti obblighi imposti dal Governo nazionale”

“Ho sentito poche ore fa il neo assessore regionale all’Istruzione Andrea Morniroli per un primo confronto sul tema del dimensionamento scolastico e le scelte che riguarderanno il Beneventano e le aree interne. Mi ha garantito che riserverà massima attenzione al tema delle scuole sannite nei piccoli centri, ma mi ha spiegato la complessità giuridica della vicenda, soprattutto dopo che il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Ministero dell’Istruzione sull’obbligo goverantivo di calcolare le dirigenze sul numero effettivo di alunni iscritti per ogni anno scolastico per ogni Regione, anziché sulla mera base di previsioni statistiche, basate sul decremento nazionale della natalità. La Regione deve impegnarsi a trovare le soluzioni più consone per non penalizzare nessuno, ma anche per rispettare gli obblighi e non imporre né in violazioni, né in aggravi di costi che potrebbero essere puniti dalla magistratura contabile”, lo spiega in una nota il consigliere regionale NdC-Casa riformista Pellegrino Mastella.



“Lunedì si svolgerà una riunione in Regione sul tema e l’assessore Morniroli, che ringrazio per la disponibilità, mi ha garantito che mi terrà aggiornato e che terrà conto delle particolari esigenze che gli ho segnalato, su indicazione anche dei Sindaci e del presidente Lombardi, per il Beneventano”, conclude Pellegrino Mastella.