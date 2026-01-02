Un'altra ufficialità per il Benevento Calcio. La società giallorossa comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società AZ Picerno il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Rillo.
Il Club ringrazia Francesco per la professionalità dimostrata in questi anni e gli augura le migliori soddisfazioni, sia professionali che personali.
Ufficiale: Francesco Rillo va al Picerno
Cessione in via definitiva del terzino sannita alla squadra lucana
Benevento.
