San Pio quasi covid free: restano solo 2 pazienti ricoverati Tre dimissioni e nessun ricovero ( e nessun decesso) nelle ultime 24 ore

Il San Pio è quasi covid free. Restano infatti soltanto due pazienti nei reparti del nosocomio sannita dedicati alla cura del coronavirus. Erano 5 nella giornata di ieri ma con 3 dimissioni e nessun decesso nelle ultime ventiquattro ore e nessun ricovero sono rimasti due i cittadini, entrambi sanniti, in cura nei reparti covid del San Pio, entrambi in subintensiva.

E dunque, auspicando che i due pazienti ancora ricoverati guariscano presto e nel frattempo non si registrino altri ricoveri, si avvicina il momento in cui, finalmente e dopo un superlavoro i reparti covid allestiti al San Pio andranno finalmente a chiusura.