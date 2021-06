Il San Pio è covid free. Nessun paziente ricoverato nei reparti coronavirus Ferrante: «Dopo oltre un anno gran risultato: ringrazio tutti per sforzi al limite dell'eroismo»

Il San Pio è, ufficialmente, covid free: sono stati dimessi gli ultimi due pazienti ricoverati in terapia subintensiva e ad oggi non ci sono più ricoverati per covid nel nosocomio sannita.

L'evento, perché di evento si tratta, è stato così commentato dal direttore generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, che nell’esprimere grande soddisfazione, ha affermato : <<dopo oltre un anno impegnati a fronteggiare una terribile pandemia, grazie all’abnegazione al limite dell’eroismo dei nostri valenti professionisti, senza mai tralasciare le altre patologie, finalmente sarà possibile rivolgere tutti i nostri sforzi per rispondere al meglio alle molteplici esigenze dell’utenza che da ogni parte a noi si rivolge con motivata fiducia. In tal guisa andiamo implementando l’offerta sanitaria, per la qualcosa siamo fortemente impegnati. Intanto è doveroso rivolgere un grato pensiero agli operatori sanitari che si sono profusi con professionalità e passione nella cura dei pazienti affetti da coronavirus. Non abbasseremo la guardia in alcun modo rispetto a tale patologia, continuando a sottoporre a tampone di sorveglianza tutti gli operatori ed i degenti ed a praticare il tampone rapido a coloro che perverranno al Pronto Soccorso. Grazie alla vaccinazione possiamo guardare con rinnovata fiducia al domani>.