Piano Periferie, al via i lavori lungo l'Appia E' iniziato questa mattina l'intervento all'altezza delle contrade Epitaffio e San Vito

Dai marciapiedi alla regimentazione delle acque, al via questa mattina i lavori lungo la strada statale Appia all'altezza delle contrade Epitaffio e San Vito. Si tratta di opere previste nell'ambito del Piano Periferie finalizzate al miglioramento della qualità e del decoro urbano per gli abitanti della zona ed interesseranno un tratto di oltre 1300 metri dell'importante arteria stradale che collega il capoluogo sannita con la Valle Caudina e Caserta.

Lavori di miglioramento della vivibilità, ma anche della sicurezza. Come ribadito dall'assessore ai Lavori pubblici, Mario Pasquariello presente questa mattina per l'inizio dell'intervento: “E' il frutto di una programmazione e di una progettazione, poi dell'approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e adesso abbiamo la possibilità di partire con questo intervento. Un'opera particolarmente importante considerando che purtroppo lungo questa arteria stradale abbiamo dovuto assistere anche ad incidente gravi, per cui dotare questa strada di un marciapiede con la regimentazione delle acque oltre alla segnaletica consentirà e agli attraversamenti, consentirà di mettere in sicurezza questo tratto di strada e di consentire agli abitanti di poterlo percorrere in tutta tranquillità”.

Lavori che dovrebbero durare “circa quattro mesi” e cui seguiranno a breve anche ulteriori interventi: “Del Piano Periferie sono in cantiere sei interventi e cercheremo di metterli a regime tutti unitamente alle opere previste nell'ambito dei Pics che di qui a breve avranno inizio”.